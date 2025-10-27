Barbarano Romano scelto come rifugio Marco Bellocchio e Marco Müller cittadini onorari

Viterbotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista Marco Bellocchio e il produttore cinematografico Marco Müller cittadini onorari di Barbarano Romano “per il loro contributo alla cultura e per il legame profondo con il territorio”. Entrambi, infatti, hanno scelto il comune come rifugio creativo e come luogo d'ispirazione e di silenzio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

barbarano romano scelto rifugioBarbarano Romano, cittadinanza onoraria a Marco Bellocchio e Mueller - Dal 31 ottobre al 2 novembre a Barbarano Romano, in provincia di Viterbo, si svolge la settima edizione del ... Secondo msn.com

barbarano romano scelto rifugio“Il senso di un Paese”, nella 7ma edizione del festival Barbarano Romano consegna a Bellocchio e Müller la cittadinanza onoraria - Dal 31 ottobre al 2 novembre Barbarano Romano torna a trasformarsi in un palcoscenico diffuso, dove le strade, le piazze e gli scorci del borgo medievale si riempiono di cinema, musica, arte e ambient ... Si legge su tusciaup.com

Cerca Video su questo argomento: Barbarano Romano Scelto Rifugio