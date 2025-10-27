C’è voluto del tempo, ben cinque puntate, ma alla fine Barbara D’Urso ha lasciato cadere la maschera e si è mostrata per quella che è: una iena. Ferme tutte e fermi tutti: questo non è un pezzo contro l’ex regina del caffeuccio, oggi in cerca di un nuovo trono. Nient’affatto, questo è – semmai – un elogio a una donna feroce (sempre in senso buono), determinata, volitiva, che ha (ancora) fame di tv, di spettacolo, di show. Barbara D’Urso, nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, ha creato la polemica che tanto ci si aspettava da lei: si è infuriata con Selvaggia Lucarelli, colpevole di aver detto, durante TvTalk, che – secondo il suo pronostico – potrebbe vincere Francesca Fialdini. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Barbara D'Urso si è tolta (finalmente) la maschera e ha mostrato quel che è: una iena