Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli lite furibonda a Ballando con le stelle | l’incontro si trasforma in un tango infuocato e molto Trash
A Ballando con le Stelle, non c’è solo il ritmo latino a far scaldare l’atmosfera, ma anche (e soprattutto) il duello a distanza ravvicinata tra due primedonne della televisione, l’intramontabile Barbara D’Urso e l’inflessibile giurata Selvaggia Lucarelli. La quinta puntata si è aperta con l’eroico tentativo del maestro Pasquale La Rocca di trasformare la D’Urso in una dea della salsa. Purtroppo, l’ego coreografico del maestro, secondo il giurato Canino, ha messo a a nudo le lacune di Barbara D’Urso come danzatrice: pareva di vedere un neopatentato guidare un TIR in discesa. Barbara, però, da brava allieva (e professionista dello show), ha difeso il maestro La Rocca con un candido: «Lui non fa il protagonista, non sono stata all’altezza io». 🔗 Leggi su Panorama.it
