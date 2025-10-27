Barbara D’Urso criticata per l’esibizione con Pasquale La Rocca risponde alle accuse in diretta Botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

U na puntata complicata per Barbara D’Urso. La conduttrice, ancora una volta, ha vissuto attimi di tensione sul palco di Ballando con le stelle. In coppia con il maestro Pasquale La Rocca, Barbara non ha convinto la giuria con la sua esibizione, e in particolare non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli, da sempre la più pungente tra i giudici del programma. “Ballando con le stelle 2025”, il cast delle coppie. guarda le foto Le critiche di Selvaggia Lucarelli: «Faticoso e senza guizzo». Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato commenti duri: la performance, ha detto, era «faticosa» e mancava di quella scintilla che il pubblico si aspettava da una professionista della tv come Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

