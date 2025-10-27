Barbara d’Urso a Fabrizio Corona | Quella roba del veto voluto da Mediaset su di me è vera

Fabrizio Corona pubblica un’anticipazione bomba della puntata di Falsissimo, in onda stasera sul suo canale YouTube. In un audio compare la voce di Barbara d’Urso, che per la prima volta ammette che la storia del veto che Mediaset, attraverso Fratelli d’Italia e Forza Italia, avrebbe posto sul suo nome alla Rai sarebbe vera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

