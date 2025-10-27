Barbara De Santi spiega perché non tingerà più i capelli bianchi | Non è per trascuratezza o pigrizia

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisione.

È uscito il numero di ottobre di Rumore - prestigiosa rivista in cartaceo, con una mia intervista a cura di Barbara Santi - La linea di questa rivista è che non si fa promozione, ma si approfondisce il personaggio nel suo vissuto... Spero di essermi raccontato bene

Uomini e Donne: Barbara De Santi sceglie di non tingere più i capelli: "I miei capelli bianchi non sono trascuratezza" - La dama del trono over di Uomini e Donne, spiega la sua scelta di mostrarsi con i capelli bianchi: "Addio tinta, i miei capelli raccontano chi sono"

