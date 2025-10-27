Barba e cuore | donazione all’Aipd Pisa

Pisa, 27 ottobre 2025 – Hanno la barba e un gran cuore. Girano l’Italia per fare beneficenza. E sabato i Titans Italian legion hanno scelto l’Associazione italiana persone Down di Pisa per consegnare la loro raccolta annuale. Filippo Lettieri, presidente, Fabrizio Pellegrini, vice, Omar Malgrati, fondatore e altri soci sono scesi da Milano nella città della Torre per dare il proprio contributo. Sono stati ricevuti da Mattia Benassi, educatore, dal presidente Aipd Pisa, Sandro Del Rosso, e da alcune persone con sindrome di Down: hanno visitato la sede di via Rosellini e approfittato per fare vedere Piazza dei Miracoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

