Barba Avs Radici in Comune torna sul taglio dei pini sulla strada parco | Un intervento fatto di ' misteri'

Ilpescara.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Schede valutative degli alberi, abbattimenti e trasparenza e ciò che resta dei pini tagliati non subito rimosso dalla strada parco. Questi i tre ambiti su cui aleggerebbero quelli che la consigliera comunale Avs-Radici in Comune Simona Barba, i “tre misteri” relativi al taglio dei tre pini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

'Radici in Comune' sul maltempo, Pescara più fragile che mai - Ormai sappiamo che l'eccezionalità sarà la nuova normalità, e le parole che prima per noi non significavano molto, cominciano a ... Scrive ansa.it

Mirò, si riaccende il confronto - Radici in Comune, con la consigliera comunale Simona Barba, ha preannunciato un' azione di contrasto al progetto, che viene ritenuto di forte impatto anche sulla città ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Barba Avs Radici Comune