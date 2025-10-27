Barba Avs Radici in Comune torna sul taglio dei pini sulla strada parco | Un intervento fatto di ' misteri'
Schede valutative degli alberi, abbattimenti e trasparenza e ciò che resta dei pini tagliati non subito rimosso dalla strada parco. Questi i tre ambiti su cui aleggerebbero quelli che la consigliera comunale Avs-Radici in Comune Simona Barba, i “tre misteri” relativi al taglio dei tre pini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
