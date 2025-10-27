Bandecchi all' attacco | Trent' anni di fango contro Berlusconi la Cassazione li spazza via
Marina Berlusconi in una lettera al Giornale ha preso una legittima e sacrosanta posizione sulla sentenza di Cassazione che mette la parola fine a 30 anni di insinuazioni sui rapporti tra Silvio Berlusconi e la mafia. Dopo il commento del direttore Tommaso Cerno sulla vicenda è arrivata una lettera di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e candidato alle elezioni regionali in Campania. "Gentile direttore Cerno, ho visto la sua riflessione sul caso Berlusconi e vorrei esprimere il mio pensiero, prima come amico personale del Presidente Berlusconi e poi da cittadino e soggetto politico. Sono felice che la Corte di Cassazione abbia finalmente e definitivamente messo un punto fermo sulla vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi, perseguitato per oltre 20 anni da un'aggressione giudiziaria e mediatica senza precedenti, basata su folli accuse di rapporti con la mafia portate avanti da diversi Pm. 🔗 Leggi su Iltempo.it
