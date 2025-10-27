Banco di Napoli il capitale perduto
Pubblichiamo l’intervento integrale di Gennaro Cortucci al convegno del 16 ottobre sul Banco di Napoli. Innanzi tutto, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a questo convegno dove si tratta un tema che, soprattutto per i napoletani, rappresenta una ferita ancora aperta che fa fatica a rimarginarsi. Ringrazio, poi, tutti i presenti che avranno la pazienza di ascoltarmi e mi scuso per avere optato per una relazione da leggere ma mi è sembrato l’unico modo per contenere il mio intervento nei limiti di tempo che mi sono stati assegnati Io sono, qui, come si legge nella locandina, perché sono autore del libro “Il capitale perduto” edito dalla società editrice Giannini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Oltre 9.300 beneficiari e 968 posti di lavoro nati in 16 anni dal sostegno di PerMicro, con il contributo della Fondazione Banco Napoli in numerosi progetti. In particolare nel 2024 sono stati più di 1.000 i progetti sostenuti con quasi 12,4 milioni di euro concessi: - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Banco di Napoli apre una nuova sede ai Tribunali: “Sarà spazio per eventi culturali” - La Fondazione Banco di Napoli apre una nuova sede in via dei Tribunali, nel cuore dei Decumani. Segnala fanpage.it