Banchi e calcio | il grande ingorgo Mercato stretto tra partita e Fiera La chiusura anticipata alle 11.30
Un sabato bestiale. Parafrasando la canzone di Fabio Concato e sostituendo la sua domenica bestiale col giorno che la precede, il risultato non cambia. Bestiale sarà il sabato 1 novembre con la città crocevia di un intreccio di eventi che impattano su viabilità e parcheggi. La trama: Antiquaria, festa di Ognissanti, mercato del Giotto, partita casalinga dell'Arezzo col Campobasso alle 14.30. Primo effetto: l'ordinanza del Comune che anticipa la chiusura dei banchi lungo il viale che conduce lo stadio alle 11,30. Misura che consente le operazioni di pulizia e il ripristino della viabilità lungo l'arteria del quartiere in tempo utile per l'accesso dei tifosi allo stadio.
