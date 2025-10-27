Banche Meloni | Diano una mano Salvini | Paghino il piano casa
Riflettori accesi sul dossier banche. Giorgia Meloni è tornata a parlare del ruolo del sistema bancario nel sostenere le politiche economiche del governo: il premier ha spiegato che gli istituti, dopo aver beneficiato di alcune misure pubbliche, dovrebbero contribuire a finanziare gli interventi a favore delle fasce più deboli. "Se cresce lo spread, se sale il rating dell'Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti che avevano già erogato, o dei crediti del Superbonus, sempre grazie a Giuseppe Conte, è giusto che quelle stesse banche ci diano una mano a continuare in una politica così profittevole" le parole della leader del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
