Banche e Manovra è ancora scontro nella maggioranza | Lega FdI e Forza Italia si dividono sul contributo agli istituti di credito
All’indomani dell’approvazione della manovra da parte del Consiglio dei ministri di venerdì 17 ottobre, la maggioranza si è accartocciata su sé stessa attorno al contributo sulle banche. Fratelli d’Italia lo chiama «donazione volontaria» e nega qualsiasi tassazione sugli extraprofitti. La Lega, pur esprimendo il ministro dell’Economia che ha scritto la misura, invoca una vera tassa “alla spagnola”. Forza Italia si dice disponibile a un contributo, ma «senza imposizioni». Tre linee inconciliabili all’interno di un governo che rivendica compattezza mentre si divide su nome, natura e intensità della stessa norma. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
