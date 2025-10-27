Pistoia, 27 ottobre 2025 – Un sequestro da 1,6 milioni di euro e un arresto domiciliare: è questo il bilancio dell'operazione condotta nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Pistoia, coordinata dalla Procura della Repubblica, nell'ambito di un'inchiesta su reati fallimentari e fiscali che ha coinvolto tre persone. Al centro dell'indagine, l'amministratore di una società pistoiese fallita, ritenuto il vero dominus di un articolato sistema di frode societaria. Secondo quanto emerso dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, l'uomo - originario della Campania e con numerosi precedenti penali, che vanno dalla guida in stato di ebbrezza alla cessione di stupefacenti - avrebbe orchestrato una complessa rete di società, intestate a prestanomi, utilizzate per accumulare debiti fiscali e distrarre risorse finanziarie prima dei fallimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bancarotta e 10 anni di truffe dopo il crac di una ditta, sequestro milionario a Pistoia