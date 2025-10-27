Bancarella cucina a Oliva | Viaggio tra sapori antichi

Un affascinante viaggio tra mitologia e gastronomia antica ha vinto il 20° Premio Bancarella della Cucina. Con 41 voti della giuria di librai giornalisti e gastronomi ’Atlante goloso del mito’ di Marilù Oliva (Rizzoli) ha prevalso. Ex aequo al secondo posto ’Il vino. Storia e storie dalla bibbia all’intelligenza artificiale’ di Ermina Gerini Tricarico e Francesco Maria Spanò (Gangemi Editore International) e ’Un po’ più su. La mia cucina di montagna (per tutte le stagioni)’ di Davide Zambelli (Gribaudo) 34 voti, ’Una torta per dirti addio. Vita (e ricette) di Nora Ephron’ di Angela Frenda (Guido Tommasi Editore) 33, ’Peccatori di gola’ di Giancarlo Saran (Bolis Edizioni) 28, ’Il senso buono’ di Anna Prandoni (Linkiesta Books) 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it

