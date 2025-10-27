Bancarella cucina a Oliva | Viaggio tra sapori antichi
Un affascinante viaggio tra mitologia e gastronomia antica ha vinto il 20° Premio Bancarella della Cucina. Con 41 voti della giuria di librai giornalisti e gastronomi ’Atlante goloso del mito’ di Marilù Oliva (Rizzoli) ha prevalso. Ex aequo al secondo posto ’Il vino. Storia e storie dalla bibbia all’intelligenza artificiale’ di Ermina Gerini Tricarico e Francesco Maria Spanò (Gangemi Editore International) e ’Un po’ più su. La mia cucina di montagna (per tutte le stagioni)’ di Davide Zambelli (Gribaudo) 34 voti, ’Una torta per dirti addio. Vita (e ricette) di Nora Ephron’ di Angela Frenda (Guido Tommasi Editore) 33, ’Peccatori di gola’ di Giancarlo Saran (Bolis Edizioni) 28, ’Il senso buono’ di Anna Prandoni (Linkiesta Books) 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
?Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 16:30, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno culturale: il Premio Bancarella della Cucina 2025. Palazzo Dosi Magnavacca – Via Ricci Armani, 27 – Pontremoli Ad aprire l’incontro sarà Dario Vergassola - facebook.com Vai su Facebook
Bancarella cucina a Oliva: "Viaggio tra sapori antichi" - Ad aprire l’evento un ospite speciale, Dario Vergassola con il suo libro. Come scrive lanazione.it
Premio Bancarella della Cucina 2025, domani a Pontremoli la serata finale - Tra le sei opere in gara anche l'ultimo libro di Angela Frenda, responsabile editoriale di Cook ... Lo riporta msn.com
Sfida finale in... cucina. Librai pronti ad assegnare il ‘Premio Bancarella’ - Pontremoli, i sei finalisti dialogano con il pubblico a Palazzo Dosi Magnavacca. Secondo msn.com