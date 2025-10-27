Banca Centrale europea i provvedimenti alla viabilità per l’evento a Firenze

Firenze, 27 ottobre 2025 - Questa settimana è in programma l’evento “Ecb Governing council meeting” ed è stata disposta una serie di provvedimenti di mobilità. Si tratta soprattutto di divieti di sosta e di alcuni divieti di transito. Per quanto riguarda i divieti di sosta, i primi sono già scattati su un tratto di lungarno Corsini, da stamani lunedì 27 ottobre si aggiungono quelli in piazza dei Giudici, piazza Mentana, via dei Saponai e lungarno Diaz (in vigore fino alle 24 di venerdì 31 ottobre) Domani martedì 28 ottobre saranno istituiti divieti di sosta e transito in via dell’Oriuolo (orario 00-24); mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre sarà la volta di quelli in lungarno Corsini da piazza Goldoni a Ponte Santa Trinita (orario 8-19) compresa la pista ciclabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

