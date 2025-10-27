Banca Annia successo netto in trasferta Brescia
La prima trasferta della stagione si conclude con un rotondo 3-0 per la Banca Annia Padova Women che si impone a Maclodio con il Promoball Sanitars.Una partita in cui la squadra di Vincenzo Rondinelli impone il suo gioco e il suo ritmo, tenendo sotto controllo tutti i parziali e chiudendo la gara. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Banca Annia, successo convincente in trasferta. Superata Brescia in tre set La prima trasferta della stagione si conclude con un rotondo 3-0 per la Banca Annia Padova Women che si impone a Maclodio con il Promoball Sanitars. Leggi il comunicato: https:// - facebook.com Vai su Facebook
Banca Generali: utile netto I sem a 200 mln, masse totali a 106,5 mld (+8%) - Banca Generali ha chiuso il primo semestre 2025 con un utile netto in calo del 16% a 200,2 milioni di euro ... ilsole24ore.com scrive
Banca Generali, registrato nel primo semestre 2025 utile netto a €200 milioni - Banca Generali, pubblicati i risultati al primo semestre 2025: utile netto €200 milioni e masse totali a €106,5 miliardi Il Consiglio di amministrazione di Banca Generali ha approvato i risultati ... Da affaritaliani.it
Bdm Banca, utile netto semestre sale a 24,4 milioni - Bdm Banca (gruppo Mediocredito Centrale) chiude il semestre con utile netto pari a 24,4 milioni di euro rispetto agli 11,5 milioni di euro registrati al 30 giugno 2024. Da ansa.it