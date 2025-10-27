Bambina di 3 anni travolta sulle strisce da un' auto pirata | Ha una gamba rotta ed è sotto choc Caccia a un fuoristrada grigio

MIRA (VENEZIA) - Ha investito una bimba di 3 anni che stava attraversando sulle strisce, mano nella mano con la mamma e il fratellino di 5 anni, ed è scappato. Ora è caccia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

