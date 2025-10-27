Ballando con le stelle truccato il televoto social per la famosissima vip? La segnalazione Rai nel mirino

– Da giorni nel dietro le quinte di Ballando con le stelle circola un sospetto: qualcosa non torna nei numeri del televoto social. I fan se ne sono accorti, gli addetti ai lavori pure. L’ultima segnalazione arriva da una giornalista che ha analizzato nel dettaglio i dati del voto su Instagram, scoprendo anomalie che potrebbero ribaltare gli equilibri dello show di Milly Carlucci. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, “truccato” il televoto social per la famosissima vip? La segnalazione, Rai nel mirino

Scopri altri approfondimenti

Le lacrime a Ballando con le Stelle - facebook.com Vai su Facebook

BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) / Posts - X Vai su X

Ballando con le Stelle, 'truccato' il televoto social per Nancy Brilli? Su Instagram è una rubacuori... di bot! [VIDEO] - In un 'Ballando con le Stelle' quasi privo di polemiche in diretta, c'è un'unica possibilità di televoto: quella di mettere like o cuori sui social della trasmissione alla dorata card del concorrente ... Scrive mowmag.com

Affari tuoi in soccorso di Ballando con le stelle - Per anni Milly Carlucci ha chiarito che era impensabile farsi precedere da Affari Tuoi a causa della lunghezza della sua trasmissione che va in onda in diretta, ma stavolta ci sarà un cambiamento ... Riporta ilgiornale.it

Perché Ballando con le Stelle ha perso (non di poco) contro Tu sì que vales - Iniziamo da una premessa: se aveste aperto X, ossia la piattaforma che fino a non troppo tempo fa si chiamava Twitter, sabato sera vi sareste accorti che tutti parlavano di Ballando con le Stelle e ... Riporta vanityfair.it