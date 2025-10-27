Dopo le accuse della giuria, Pasquale La Rocca rompe il silenzio e difende la sua coreografia con Barbara D'Urso, spiegando il senso della loro esibizione e il valore del rischio artistico. Dopo le polemiche nate in seguito all'ultima puntata di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha deciso di rompere il silenzio e difendere pubblicamente la sua partner Barbara D'Urso e la scelta coreografica che ha fatto tanto discutere durante il quinto appuntamento del dance show. Le critiche alla coreografia scelta da Pasquale La Rocca Durante la puntata, l'esibizione di Barbara D'Urso - una salsa particolarmente energica e carica di ritmo - non è stata accolta con entusiasmo dalla giuria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca difende Barbara D’Urso: “Il mio posto è dove c’è danza e verità”