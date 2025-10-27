Ballando con le Stelle Pasquale dopo la puntata | Esibizione ambiziosa Barbara d’Urso è stata fantastica

Dopo Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca sui social difende Barbara d’Urso. Selvaggia Lucarelli c’è andata giù pesante con Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, a detta sua non avrebbe dovuto accettare la coreografia proposta da Pasquale La Rocca perché non era in grado di eseguirla bene. Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle (Screen Ig @ballandoconlestelle) Tra le varie cose la giurata ha detto: “Questa sera c’era molta fatica nello stare dietro a Pasquale e si è visto. Ti saresti dovuta tirare indietro e capire che la coreografia era troppo per te. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Ballando con le Stelle, Pasquale dopo la puntata: “Esibizione ambiziosa, Barbara d’Urso è stata fantastica”

