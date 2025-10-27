Ballando con le stelle Mara Venier si schiera dalla parte di Barbara D' Urso | Sei la più brava non cadere nelle trappole

Mara Venier rompe il silenzio a Domenica In e difende la collega Barbara D'Urso dalle dure critiche e provocazioni della giuria di Ballando con le stelle.

© Comingsoon.it - Ballando con le stelle, Mara Venier si schiera dalla parte di Barbara D'Urso: "Sei la più brava, non cadere nelle trappole"

ballando stelle mara venierBallando con le stelle, Mara Venier si schiera dalla parte di Barbara D'Urso: "Sei la più brava, non cadere nelle trappole" - Mara Venier rompe il silenzio a Domenica In e difende la collega Barbara D'Urso dalle dure critiche e provocazioni della giuria di Ballando con le stelle. Scrive comingsoon.it

