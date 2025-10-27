Ballando con le Stelle in crisi | Barbara D’Urso rischia l’addio

Gossipnews.tv | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti in caduta libera per Ballando con le Stelle. Il destino di Barbara D’Urso è in bilico e la tensione è alle stelle. Ecco cosa sta succedendo dietro le quinte del talent show di Rai 1. Cosa succede quando anche i pilastri iniziano a scricchiolare? Sotto i riflettori di Ballando con le Stelle si gioca una partita più tesa che mai. E al centro del ciclone c’è lei: Barbara D’Urso. In una serata in cui l’Italia intera era incollata al televisore, qualcosa è andato storto. Gli uffici di Viale Mazzini si sono gelati all’arrivo dei dati: il calo degli ascolti è stato un tonfo sordo che ha scosso tutta Rai 1. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

ballando con le stelle in crisi barbara d8217urso rischia l8217addio

© Gossipnews.tv - Ballando con le Stelle in crisi: Barbara D’Urso rischia l’addio

Leggi anche questi approfondimenti

ballando stelle crisi barbaraBallando con le Stelle, Pasquale La Rocca difende Barbara D’Urso: “Il mio posto è dove c’è danza e verità” - Dopo le accuse della giuria, Pasquale La Rocca rompe il silenzio e difende la sua coreografia con Barbara D'Urso, spiegando il senso della loro esibizione e il valore del rischio artistico. Si legge su movieplayer.it

ballando stelle crisi barbaraBarbara D’Urso troppo vittima: “Il mio trash era concordato con autori e dirigenti” - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: voto Sì, però che noia. quotidiano.net scrive

ballando stelle crisi barbaraBallando con le Stelle, Pasquale La Rocca: "Barbara meravigliosa e io non ho esagerato". La risposta alle critiche - Dopo il botta e risposta di fuoco on la nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, il maestro di danza di Barbara D'Urso ha qualcosa (di velenoso) da aggiungere ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Crisi Barbara