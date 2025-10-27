Ballando con le Stelle in crisi | Barbara D’Urso rischia l’addio

Ascolti in caduta libera per Ballando con le Stelle. Il destino di Barbara D’Urso è in bilico e la tensione è alle stelle. Ecco cosa sta succedendo dietro le quinte del talent show di Rai 1. Cosa succede quando anche i pilastri iniziano a scricchiolare? Sotto i riflettori di Ballando con le Stelle si gioca una partita più tesa che mai. E al centro del ciclone c’è lei: Barbara D’Urso. In una serata in cui l’Italia intera era incollata al televisore, qualcosa è andato storto. Gli uffici di Viale Mazzini si sono gelati all’arrivo dei dati: il calo degli ascolti è stato un tonfo sordo che ha scosso tutta Rai 1. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Ballando con le Stelle in crisi: Barbara D’Urso rischia l’addio

Leggi anche questi approfondimenti

Protagonista di Ballando con le stelle, punta dritta alla finale del programma - facebook.com Vai su Facebook

BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) / Posts - X Vai su X

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca difende Barbara D’Urso: “Il mio posto è dove c’è danza e verità” - Dopo le accuse della giuria, Pasquale La Rocca rompe il silenzio e difende la sua coreografia con Barbara D'Urso, spiegando il senso della loro esibizione e il valore del rischio artistico. Si legge su movieplayer.it

Barbara D’Urso troppo vittima: “Il mio trash era concordato con autori e dirigenti” - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: voto Sì, però che noia. quotidiano.net scrive

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca: "Barbara meravigliosa e io non ho esagerato". La risposta alle critiche - Dopo il botta e risposta di fuoco on la nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, il maestro di danza di Barbara D'Urso ha qualcosa (di velenoso) da aggiungere ... Da libero.it