Ballando con le Stelle 2025 | perché la giuria è più importante dei concorrenti?

Vanityfair.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È chiaro che in questa edizione del programma di Milly Carlucci il ballo c'entri poco e nulla. Ed è un peccato, perché un po' di leggerezza su quella pista servirebbe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

