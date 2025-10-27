Baldaccio di rigore Gorini non sbaglia dopo il gol a freddo
baldaccio Bruni 1 Lastrigiana 1 BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Hajiri, Beers, Giorni, Magi, Sbardella, Gorini, Mariotti, Bruschi, Bartoccini. All. Battistini. LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Gonfiantini S., Zefi, Falciani, Massaro, Becagli F., Innocenti, Bianchi, Campagna, Sarti. All. Guasti. Arbitro: Carchia di Torino. Reti: 4’ Bianchi, 12’ Gorini (rig.) ANGHIARI - Tutto in un quarto d’ora. La Baldaccio Bruni allunga la propria serie utile trovando un pareggio nella sfida casalinga contro la Lastrigiana in quella che era la partita del debutto, almeno casalingo, di Pierfrancesco Battistini da quando è arrivato alla Baldaccio Bruni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
In una partita anonima e con a referto solo un gol ed un assist, Lamine Yamal si conferma bomber anche fuori dal campo Segna il rigore del 3-1, esulta incoronandosi da solo e poi dedica la rete alla fidanzata Nicki Nicole, sette anni più grande, presente in t - facebook.com Vai su Facebook
Pulisic sbaglia un rigore, Leao spreca, Juve-Milan finisce 0-0 - 0 dello Stadium lascia qualche rimpianto in più ai rossoneri che sbagliano un rigore a inizio ripresa con Pulisic e ... Da ansa.it
Incredibile Roma, ko in Europa e rigore sbagliato 3 volte. Gasperini: non mi era mai capitato - Poi Soulé Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Roma. Segnala rainews.it
Roma-Lille, Gasperini: «Mai vista una situazione come quella del rigore. Dybala a Firenze? Non si è mai allenato con la squadra» - Sì, sbagliare tre volte un calcio di rigore è storico. Riporta ilmessaggero.it