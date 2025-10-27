Baldaccio di rigore Gorini non sbaglia dopo il gol a freddo

baldaccio Bruni 1 Lastrigiana 1 BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Hajiri, Beers, Giorni, Magi, Sbardella, Gorini, Mariotti, Bruschi, Bartoccini. All. Battistini. LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Gonfiantini S., Zefi, Falciani, Massaro, Becagli F., Innocenti, Bianchi, Campagna, Sarti. All. Guasti. Arbitro: Carchia di Torino. Reti: 4’ Bianchi, 12’ Gorini (rig.) ANGHIARI - Tutto in un quarto d’ora. La Baldaccio Bruni allunga la propria serie utile trovando un pareggio nella sfida casalinga contro la Lastrigiana in quella che era la partita del debutto, almeno casalingo, di Pierfrancesco Battistini da quando è arrivato alla Baldaccio Bruni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

