Bagnaia critica aspramente il documentario su Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang | Ruoli distorti

Al termine del GP della Malesia di MotoGP, Pecco Bagnaia ha criticato aspramente il documentario della Dorna sullo scontro tra Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang 2015, denunciando ruoli distorti e una mancanza di sensibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

