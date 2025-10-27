Bagnaia attacca la MotoGP | il pilota della Ducati si sfoga dopo Sepang

Sportface.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Pecco” Bagnaia attacca la MotoGP: il pilota italiano della Ducati sbotta dopo il Gran Premio di Malesia. “Pecco” Bagnaia, a margine del Gran Premio di Malesia, si è scagliato contro la MotoGP dopo un incidente in Moto3. Il ritiro per foratura è passato in secondo piano rispetto al suo sfogo: “Far correre dei piloti molto giovani per dieci giri in quelle condizioni. non è stata una decisione perfetta”. La sua accusa di “mancanza di sensibilità” riapre il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione delle gare. Bagnaia attacca al MotoGP: volano parole pesanti. Il weekend a Sepang ha preso una piega amara per Bagnaia e per tutto il paddock. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

bagnaia attacca motogp pilotaBagnaia non le manda a dire alla MotoGP, il duro sfogo in diretta a Sepang: “Manca sensibilità” - Dopo il terribile incidente in Moto3, Pecco Bagnaia si scaglia contro l'organizzazione MotoGP: critica la gestione dell'emergenza e anche la scelta di ... Come scrive fanpage.it

bagnaia attacca motogp pilotaBagnaia lasciato a piedi dalla Ducati a Sepang: cosa è successo e la causa del ritiro - Non è stata la domenica che sperava Francesco Bagnaia a Sepang (Malesia). Segnala oasport.it

bagnaia attacca motogp pilotaMotoGP | Bagnaia: "L'idea di fare un documentario sul Sepang Clash non è stata brillante" - Pecco Bagnaia si interroga sull'iniziativa del Campionato del Mondo di MotoGP di pubblicare un documentario in occasione del decimo anniversario del 'Sepang Clash', l'episodio che coinvolse Valentino ... Scrive it.motorsport.com

Cerca Video su questo argomento: Bagnaia Attacca Motogp Pilota