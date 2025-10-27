Bagnaia attacca la MotoGP | il pilota della Ducati si sfoga dopo Sepang
“Pecco” Bagnaia attacca la MotoGP: il pilota italiano della Ducati sbotta dopo il Gran Premio di Malesia. “Pecco” Bagnaia, a margine del Gran Premio di Malesia, si è scagliato contro la MotoGP dopo un incidente in Moto3. Il ritiro per foratura è passato in secondo piano rispetto al suo sfogo: “Far correre dei piloti molto giovani per dieci giri in quelle condizioni. non è stata una decisione perfetta”. La sua accusa di “mancanza di sensibilità” riapre il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione delle gare. Bagnaia attacca al MotoGP: volano parole pesanti. Il weekend a Sepang ha preso una piega amara per Bagnaia e per tutto il paddock. 🔗 Leggi su Sportface.it
