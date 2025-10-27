Bagheria trionfa a The Lookmaker’s Challenge Content
Bagheria si accende sotto i riflettori grazie al talento di Riccardo Clemente e Roberto Di Stefano. Il team siciliano ha vinto la puntata di The Lookmaker’s Challenge, andata in onda domenica 26 ottobre su Gold TV Italia (canale 128 del Digitale Terrestre), incantando giuria e pubblico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
