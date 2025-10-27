Avs presenta una mozione per istituire l' osservatorio contro il traffico di armi

Creare un osservatorio permanente sulla movimentazione dei traffici portuali, con particolare attenzione a quelli di armi. È la proposta avanzata dal gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra nel Comune di Genova, che intende dare seguito alle richieste dei cittadini e delle associazioni che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

