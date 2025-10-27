AVS incalza l’amministrazione comunale | Nel Piano di Protezione Civile il cantiere di Pzza Risorgimento ancora tra le aree di attesa

Tempo di lettura: 2 minuti Lo sciame sismico che in questi giorni sta interessando il nostro territorio rende ancora più evidente l’assoluta urgenza di aggiornare in modo tempestivo il Piano di Protezione Civile del Comune di Benevento. Sul sito istituzionale, infatti, alla data odierna è pubblicata una relazione generale che elenca le Aree di emergenza, dove la popolazione dovrà concentrarsi nei casi di calamità naturali, in cui vengono classificate le Aree di attesa e di accoglienza, sia coperte che scoperte. La relazione precisa che “In caso di terremoto si utilizzeranno esclusivamente aree di attesa scoperte, in attesa delle verifiche di agibilità degli edifici”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

