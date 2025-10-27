AVS incalza l’amministrazione comunale | Nel Piano di Protezione Civile il cantiere di Pzza Risorgimento ancora tra le aree di attesa
Tempo di lettura: 2 minuti Lo sciame sismico che in questi giorni sta interessando il nostro territorio rende ancora più evidente l’assoluta urgenza di aggiornare in modo tempestivo il Piano di Protezione Civile del Comune di Benevento. Sul sito istituzionale, infatti, alla data odierna è pubblicata una relazione generale che elenca le Aree di emergenza, dove la popolazione dovrà concentrarsi nei casi di calamità naturali, in cui vengono classificate le Aree di attesa e di accoglienza, sia coperte che scoperte. La relazione precisa che “In caso di terremoto si utilizzeranno esclusivamente aree di attesa scoperte, in attesa delle verifiche di agibilità degli edifici”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal Coordinamento provinciale Forza Italia Villa San Giovanni denuncia e incalza: "Evidente malessere sociale soprattutto tra i giovani, l'amministrazione Caminiti si attivi" - facebook.com Vai su Facebook
Avs e Si pungolano: "Bandiera palestinese sul Comune" - Il segretario cittadino Marco Raiconi ha chiesto all’amministrazione comunale di prendere posizione sul conflitto nella ... Scrive lanazione.it
**Mo: da Pd-M5S-Avs no a Meloni, 'Palestina si riconosce o no', verso testo comune'** - Pd, M5S e Avs sono già al lavoro su una risoluzione comune in vista delle comunicazioni di Antonio Tajani su Gaza il prossimo 2 ottobre. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it