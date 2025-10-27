Arezzo, 27 ottobre 2025 – " Concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana, si torna a parlare, come è giusto che sia, delle prossime elezioni amministrative per il Comune di Arezzo. Noi siamo soddisfatti del risultato ottenuto che ha portato la lista AVS, con il sostegno di Arezzo 2020, a crescere in città di quasi un punto percentuale rispetto alle ultime consultazioni Europee; e siamo soddisfatti che Francesco Romizi, consigliere comunale di Arezzo 2020, abbia avuto un buon successo personale. Segnaliamo inoltre che il centro sinistra nella città di Arezzo raggiunge il 50,74% dei consensi a fronte del 46,71% del centro destra, ricordando che nelle precedenti regionali il centro destra ottenne il 49,01% e il centro sinistra raccolse solo il 42,02%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avs: “Il nostro incremento di consensi sarà a servizio di tutta la coalizione”