Avs e Fondamenta | Lega preoccupata per bambini ' balilla' indottrinati destra non si interroga sui nostalgici del fascismo

Avs e Fondamenta tornano sulla polemica per i bambini in piazza per la pace: “Qualche giorno fa la Lega cesenate ha trovato il tempo per attaccare una bella iniziativa promossa dal Comune di Cesena: una manifestazione per la pace che ha avuto luogo in Piazza del Popolo e che ha coinvolto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Dopo il caso Gimenez-Parisi e il rigore concesso in #MilanFiorentina, è fondamentale per un attaccante sapere sempre come comportarsi in area di rigore. Abbiamo scoperto l'acqua calda? ..... Buon weekend fantacalcistico a tutt*! #NonAbbiamoUnFantaCalci - facebook.com Vai su Facebook

Salvini affossa la Lega sul modello tedesco (divisa in Nord e Sud): «Sono rumors senza fondamento» - X Vai su X

Droni russi, Lega e M5S non votano condanna e risposta unitaria a Bruxelles. Avs e Cecilia Strada astenuti - Gli eurodeputati della Lega e del Movimento 5 Stelle sono stati gli unici rappresentanti italiani a Strasburgo a votare contro il testo approvato dall’Eurocamera che chiede una risposta unitaria alle ... Riporta blitzquotidiano.it

Calabria, la Lega doppia Avs a casa di Mimmo Lucano: il dato che smaschera il bluff Riace - A Riace, la terra di Mimmo Lucano, nelle recenti elezioni regionali calabresi il presidente confermato Occhiuto ha preso il 70,07 per cento dei voti. Da iltempo.it