Avs e Fondamenta | Lega preoccupata per bambini ' balilla' indottrinati destra non si interroga sui nostalgici del fascismo

Cesenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avs e Fondamenta tornano sulla polemica per i bambini in piazza per la pace: “Qualche giorno fa la Lega cesenate ha trovato il tempo per attaccare una bella iniziativa promossa dal Comune di Cesena: una manifestazione per la pace che ha avuto luogo in Piazza del Popolo e che ha coinvolto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Droni russi, Lega e M5S non votano condanna e risposta unitaria a Bruxelles. Avs e Cecilia Strada astenuti - Gli eurodeputati della Lega e del Movimento 5 Stelle sono stati gli unici rappresentanti italiani a Strasburgo a votare contro il testo approvato dall’Eurocamera che chiede una risposta unitaria alle ... Riporta blitzquotidiano.it

Calabria, la Lega doppia Avs a casa di Mimmo Lucano: il dato che smaschera il bluff Riace - A Riace, la terra di Mimmo Lucano, nelle recenti elezioni regionali calabresi il presidente confermato Occhiuto ha preso il 70,07 per cento dei voti. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Avs Fondamenta Lega Preoccupata