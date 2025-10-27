Avs e Arezzo2020 | Serve un sindaco condiviso e non divisivo No alle autocandidature

Riceviamo e pubblichiamo da Avs Arezzo e Arezzo 2020."Concluse le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Toscana, si torna a parlare, come è giusto che sia, delle prossime elezioni amministrative per il Comune di Arezzo. Noi siamo soddisfatti del risultato ottenuto che ha portato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

