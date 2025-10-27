Avevano rubato Rolex per 200 mila euro | fermati a Monfalcone
Tre malviventi di nazionalità serba tra i 53 e i 62 anni sono stati arrestati nell'ambito di un blitz avvenuto lo scorso 11 ottobre a Parma in occasione della manifestazione “Mercanteinfiera”. Il gruppo di ladri aveva rubato 15 orologi, quasi tutti di marca Rolex, dallo stand di un espositore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Hanno rubato Rolex per circa 200 mila euro a Parma, arrestati a Gorizia - I presunti ladri stavano viaggiando, con il bottino su una auto di grossa cilindrata con targa tedesca in direzione del confine con la Slovenia ... Secondo rainews.it