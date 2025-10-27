Aveva inaugurato pochi giorni fa la nuova location del suo negozio | addio a Gabriella ' mamma' dello storico pinguino

Appena due settimane fa aveva festeggiato la nuova sede del negozio ‘Pinguino Lane’ di corso della Repubblica. Si è spenta la titolare dell'attività, Gabriella Mancini. Raccontava a ForlìToday pochi giorni fa: “Durante l'inaugurazione dicevo a tutti che avevo fatto 44 anni nel negozio vecchio e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

A luglio, due mesi prima delle elezioni, il Presidente Acquaroli aveva "inaugurato" la facciata del nuovo Inrca, annunciando che l'ospedale sarebbe stato pronto nel 2026: in campagna elettorale, ai cittadini marchigiani, bisognava far credere questo. E adesso - facebook.com Vai su Facebook

Caldarola, cocaina delivery in bicicletta (rubata): nello zaino aveva 2 kg di sostanza ancora da tagliare, nei guai 58enne anconetano. Settembre bianco: quarta operazione in ... - Ovvero: due panetti di cocaina ancora da tagliare, due chili di sostanza pura, trasportati ... Segnala corriereadriatico.it

Fermato per uno scippo dopo pochi giorni ci riprova, arrestato - Appena qualche giorno fa, il 32enne marocchino Aziz Chouaf fu inseguito da un generale dell'Esercito Italiano e arrestato da una pattuglia della polizia locale. Si legge su ansa.it

Daniele Dorizzi, campione di freccette stroncato da un malore a 58 anni: pochi giorni fa aveva vinto bronzo ai Mondiali per Trapiantati - Il dartsman (giocatore di freccette) di Lazise solo tre giorni fa, domenica 27 agosto, aveva partecipato e vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali per Trapiantati, l'evento ... Da ilmattino.it