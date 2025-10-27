Avete mai scritto una recensione dopo una brutta esperienza? Presto potreste non poterlo più fare Una nuova legge impone regole più rigide
D ai prossimi mesi, se tornati da un soggiorno in un hotel che prometteva mare cristallino e colazione gourmet, ma offriva solo camere rumorose e cornetti confezionati, si vorrà lasciare il proprio giudizio sul sito della struttura, verrà chiesto prima di caricare lo scontrino fiscale. Senza quel documento, non si potrà più. È questo lo scenario che si profila con la nuova normativa appena approvata che introduce regole più rigide per chi scrive recensioni online su hotel, ristoranti e attrazioni turistiche. Una stretta necessaria per alcuni, che rischia di trasformare la libertà di parola in un privilegio condizionato, per altri. 🔗 Leggi su Iodonna.it
