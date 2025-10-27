Aversa la voce di Micaela Tempesta illumina il Cimarosa | è la vincitrice del 21° Premio Bianca d’Aponte

È Micaela Tempesta, cantautrice napoletana, la vincitrice del 21esimo "Premio Bianca d'Aponte", il concorso nazionale dedicato alle voci femminili della canzone d'autore. L'evento si è tenuto al teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre, sotto la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Un'edizione speciale, segnata anche dall'uscita di "Bianca d'Aponte – Ensemble per Bianca".

