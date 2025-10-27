Avengers Jeremy Renner svela | Marvel aveva grandi piani per Kang prima della condanna di Jonathan Majors

L'interprete di Occhio di Falco ha discusso della vicenda che ha travolto l'attore che doveva essere il villain principale della Saga del Multiverso e più in generale del fenomeno della cancel culture In attesa di rivederlo nuovamente nei panni di Occhio di Falco nei film sugli Avengers, Jeremy Renner ha avuto modo di discutere della vicenda che ha coinvolto Jonathan Majors, che nei piani della Marvel doveva essere il grande villain della Saga del Multiverso nel suo ruolo di Kang il Conquistatore. Quando i Marvel Studios hanno introdotto Kang (alias Colui che rimane) in Loki, il palcoscenico era pronto per l'arrivo di un cattivo ancora più temibile di Thanos nell'MCU. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

