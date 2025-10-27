Avellino sorpreso a vendere cocaina | in arresto 33enne

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i carabinieri della Stazione di Avellino hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it