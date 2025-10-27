Avellino la memoria sismica si risveglia | la macchina funziona il sistema no

Da venerdì pomeriggio la provincia irpina vive una nuova sequenza sismica, la più forte sabato sera, dieci minuti prima delle ventidue: magnitudo 4.0, quanto basta per svegliare antichi timori.Montefredane, Avellino, i comuni dell’epicentro: nomi che, a chi c’era nel 1980, dicono più di qualunque. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Avellino – nel nome di Giancarlo Grazie ad AvellinoToday Irpinianews.it e Corriere dell'Irpinia per le belle e attente cronache dell’incontro svoltosi al Circolo della Stampa. Una serata intensa, di memoria e di impegno civile, in una città che ha voluto ricordar - facebook.com Vai su Facebook

Il risveglio in Irpinia - «Terremoto in Irpinia, sopralluogo direttore Protezione Civile» (Ansa, 26 ottobre 2025, ore 12. Secondo ilmattino.it

L'Irpinia e l'avellinese: cento anni di memoria sismica, tra dolore e rinascite - L'evento del 1980, il ritardo dei soccorsi, l'amarezza di Pertini e i quasi 3mila morti rappresentarono la spin ... Secondo msn.com

Terremoto Irpinia, Zarrilli (Ingv): «Rischi limitati ma ora non perdiamo la memoria storica» - «L'evento di ieri mattina non cambia le cose: l'area colpita è da sempre zona ad elevata pericolosità sismica, come del resto l'intera catena appenninica. Segnala ilmattino.it