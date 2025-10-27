avellino i convocati di biancolino per la trasferta di pescara

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la pesante sconfitta interna contro lo Spezia (0-4), l’ Avellino è chiamato a reagire nella trasferta di Pescara, valida per la decima giornata del campionato di Serie BKT. Mister Raffaele Biancolino dovrà però fare a meno di Luca Palmiero, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata proprio nel match con i liguri. Il centrocampista tornerà a disposizione sabato prossimo per la sfida del “Partenio-Lombardi” contro la Reggiana. Il tecnico biancoverde ha diramato la seguente lista di convocati per la gara dell’Adriatico-Cornacchia: Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi Centrocampisti: 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio Attaccanti: 7 Tutino, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne Nel report medico, restano fuori Luca D’Andrea e Andrea Favilli, entrambi impegnati nel recupero post operatorio (menisco esterno per il primo, resezione ossea per il secondo). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

