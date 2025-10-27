Avellino | beccato a vendere cocaina – 33enne arrestato dai Carabinieri
Arrestato ad Avellino un 33enne per spaccio di droga: sequestrati cocaina, hashish e materiale per il confezionamento.. Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 33enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, parte di un servizio mirato al contrasto dei reati legati alla droga, ha permesso di sorprendere l’uomo immediatamente dopo la cessione di 0,70 grammi di cocaina a un acquirente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
LabTv. . Dimenticare Castellammare facendo tesoro degli errori, soprattutto difensivi. L’Avellino punta dritto lo Spezia e ritrova Gennaro Tutino che oramai lavora a ritmo intenso in gruppo. Finalmente si è rivisto anche Michele Rigione - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, beccato a vendere cocaina: 33enne arrestato dai Carabinieri - Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale de ... Secondo irpinianews.it
Beccato con cocaina ed eroina, arrestato un 32enne di San Severo - L'uomo si aggirava nella stazione ferroviaria quando è stato beccato con 5 grammi ... Da rainews.it