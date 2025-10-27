Avellino Basket e Novofil S p A | una partnership che continua

Avellinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Novofil S.p.A., azienda italiana leader nella produzione di fili per saldatura e punto di riferimento nel settore per qualità, innovazione e responsabilità sociale. Da anni Novofil rappresenta un modello di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

avellino basket novofil sAvellino Basket, Cicchetti: "Contro Ruvo fondamentale l'approccio" - Il pivot dell'Avellino Basket Alexander Cicchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra e sulla vittoria casalinga con Torino: “Ci tenevamo tanto a vincere davanti al nostro pubblico per cr ... Riporta today.it

Avellino Basket niente sconti: Nardó travolta - L'Avellino Basket conquista il suo decimo punto in classifica battendo la formazione del Nardó Basket. Secondo ilmattino.it

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket sorride: sbancato il PalaRadi - Gli irpini violano il PalaRadi battendo la Ferraroni Ju. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Basket Novofil S