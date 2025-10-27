Avellino Basket e Novofil S p A | una partnership che continua
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Novofil S.p.A., azienda italiana leader nella produzione di fili per saldatura e punto di riferimento nel settore per qualità, innovazione e responsabilità sociale. Da anni Novofil rappresenta un modello di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
GAME DAY | Crifo Wines Ruvo di Puglia vs Gruppo Lombardi Avellino Basket ? Ore 18:00 PalaFlorio – Bari È il giorno della verità sul parquet di Bari. Una nuova sfida in trasferta, un’altra occasione per dimostrare chi siamo: testa alta, concentrazione e ripar - facebook.com Vai su Facebook
IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro ------ : RaiSport HD, can. 58 : Ciccio Riccio #ForzaBrindisi - X Vai su X
Avellino Basket, Cicchetti: "Contro Ruvo fondamentale l'approccio" - Il pivot dell'Avellino Basket Alexander Cicchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra e sulla vittoria casalinga con Torino: “Ci tenevamo tanto a vincere davanti al nostro pubblico per cr ... Riporta today.it
Avellino Basket niente sconti: Nardó travolta - L'Avellino Basket conquista il suo decimo punto in classifica battendo la formazione del Nardó Basket. Secondo ilmattino.it
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket sorride: sbancato il PalaRadi - Gli irpini violano il PalaRadi battendo la Ferraroni Ju. Scrive msn.com