Avellino Basket e Novofil S p A | una partnership che continua

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Novofil S.p.A., azienda italiana leader nella produzione di fili per saldatura e punto di riferimento nel settore per qualità, innovazione e responsabilità sociale. Da anni Novofil rappresenta un modello di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it