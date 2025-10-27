Avellino Basket-Blu Basket Bergamo | al via la prevendita dei biglietti
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che, da oggi, è aperta la prevendita online per il match in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 contro il Blu Basket Bergamo, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.I ticket potranno essere acquistati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
GAME DAY | Crifo Wines Ruvo di Puglia vs Gruppo Lombardi Avellino Basket ? Ore 18:00 PalaFlorio – Bari È il giorno della verità sul parquet di Bari. Una nuova sfida in trasferta, un’altra occasione per dimostrare chi siamo: testa alta, concentrazione e ripar - facebook.com Vai su Facebook
IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro ------ : RaiSport HD, can. 58 : Ciccio Riccio #ForzaBrindisi - X Vai su X
Avellino Basket in trasferta a Ruvo di Puglia: sfida insidiosa contro una neopromossa in cerca di riscatto - Per l’Avellino Basket, quella contro Ruvo di Puglia, sarà una gara da affrontare con attenzione e maturità; i biancoverdi dovranno sfruttare la maggiore esperienza di squadra, evitando cali di ... Scrive orticalab.it
Serie A2, è la vigilia di Crifo Wines Ruvo di Puglia – Avellino Basket: i numeri pre-gara - 00 al PalaFlorio di Bari, la formazione biancoverde affronterà i padroni di casa per la settima giornata del ... Riporta msn.com
A2 - Reale Mutua Torino crolla malamente al PaladelMauro di Avellino Basket - Nel match della sesta giornata di campionato, il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha battuto la Reale Mutua Torino con il punteggio di 83- Riporta msn.com