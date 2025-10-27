Avellino Basket-Blu Basket Bergamo | al via la prevendita dei biglietti

Avellinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che, da oggi, è aperta la prevendita online per il match in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 contro il Blu Basket Bergamo, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.I ticket potranno essere acquistati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

avellino basket blu basketAvellino Basket in trasferta a Ruvo di Puglia: sfida insidiosa contro una neopromossa in cerca di riscatto - Per l’Avellino Basket, quella contro Ruvo di Puglia, sarà una gara da affrontare con attenzione e maturità; i biancoverdi dovranno sfruttare la maggiore esperienza di squadra, evitando cali di ... Scrive orticalab.it

avellino basket blu basketSerie A2, è la vigilia di Crifo Wines Ruvo di Puglia – Avellino Basket: i numeri pre-gara - 00 al PalaFlorio di Bari, la formazione biancoverde affronterà i padroni di casa per la settima giornata del ... Riporta msn.com

avellino basket blu basketA2 - Reale Mutua Torino crolla malamente al PaladelMauro di Avellino Basket - Nel match della sesta giornata di campionato, il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha battuto la Reale Mutua Torino con il punteggio di 83- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Basket Blu Basket