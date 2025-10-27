Avellino 69enne arrestato per aggressione | nuove accuse di violenza domestica

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 69 anni, originario di Avellino, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.L'intervento delle forze dell'ordine è scattato dopo che l'uomo aveva aggredito la sua ex compagna. 🔗 Leggi su Today.it