Autunno controtendenza Fiducia nella crescita tech
TUTTI SI ASPETTAVANO dei mercati deboli, come spesso avviene in autunno, e invece il mese di settembre 2025 ha sorpreso gli investitori: i listini di Borsa internazionali hanno proseguito la corsa, sostenuti dal taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, e dal perdurante entusiasmo per l’intelligenza artificiale, la tecnologia che sta rivoluzionando il modo di vivere, di lavorare e di produrre di miliardi di persone in tutto il mondo. Per la società di gestione del risparmio Swisscanto Asset Management, il rally dei titoli tecnologici resta il principale fattore che guida il mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
