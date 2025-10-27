Autovelox mobili in Lombardia ecco le strade e dove saranno i controlli della velocità

Milano, 6 ottobre 2025 –    Settimana di controlli del rispetto dei limiti di velocità in Lombardia: ecco dove saranno da lunedì 27 ottobre a  sabato 1 novembre  su  strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili   della   Polizia Stradale. Non dimenticatevi mai che il rispetto dei limiti  è fondamentale per la vostra è altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è  la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Autovelox e tutor, poi, sono pronti a   immortalarvi e a “regalarvi” multe pesanti in termini economici e di punti pesanti. Polizia stradale. Le nuove regole. Meno incidenti. L’invito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

