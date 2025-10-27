Autostrada A1 | a Montevarchi proposta di divieto di sorpasso nel tratto Arezzo-Firenze Dopo la morte dei volontari della Misericordia
La consigliera comunale Chiara Masini propone: "Vorrei che il Consiglio comunale di Montevarchi riflettesse sull’opportunità di scrivere, tutti insieme, alle istituzioni preposte per chiedere un impegno concreto, in attesa di avere le tre corsie in autostrada, almeno per arrivare quanto prima al divieto di sorpasso tra mezzi pesanti in autostrada nei tratti più critici, e per garantire maggiori controlli di velocità per tutti gli autoveicoli e controlli specifici per autotreni e rimorchi" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
