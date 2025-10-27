Autobus con 15 giovani a bordo prende fuoco a Castrezzato | l'autista se ne accorge e mette in salvo tutti

Un autobus di linea ha preso fuoco a Castrezzato (Brescia) nel pomeriggio del 27 ottobre. L'autista è riuscito a far scendere i 15 giovani che aveva a bordo e a uscire dal centro abitato del paese. Il mezzo è stato distrutto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Dopo una notte in discoteca, sei giovani hanno scatenato una lite su un autobus per poi affrontarsi in via Bombrini con bastoni, catene e un palo metallico - facebook.com Vai su Facebook

Finisce l’incubo per una 19enne perseguitata dal suo ex a Varese. Dopo l’ennesima aggressione, un amico della giovane ha allertato la Polizia di Stato segnalando che la ragazza, appena picchiata, si trovava su un autobus con l’uomo. Gli agenti sono riusciti - X Vai su X

Rapina violenta a bordo di un autobus: dopo mesi smascherati due 15enni | Roma - ROMA – Una rapina violenta, consumata a bordo di un autobus di linea nella notte, e due giovani responsabili ora affidati a una comunità. Secondo castellinotizie.it

Botte e rapina ad un 19enne sull'autobus, 4 giovani arrestati - sono stati arrestati per aver picchiato e rapinato un 19enne su un autobus di linea a Reggio Emilia. Riporta ansa.it

Violenta rapina nel cuore della notte su un autobus a Roma, rintracciati i ladri: sono due 15enni - Due quindicenni sono stati collocati in comunità dopo una rapina su un autobus a Roma. Si legge su virgilio.it