La Procura di Palermo ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, ampliando il quadro accusatorio rispetto al precedente atto del luglio scorso. Ai reati di corruzione e peculato si aggiungono ora le contestazioni di falso e truffa, mentre sparisce dal capo d’imputazione la vicenda del Capodanno 2024 a Catania, lasciando presagire una possibile archiviazione di quel filone investigativo. L’inchiesta si concentra sull’utilizzo dell’auto di servizio per finalità estranee all’attività istituzionale. Secondo i pubblici ministeri, tra gennaio e dicembre 2024 il presidente dell’Ars avrebbe impiegato la vettura blu per appuntamenti privati, trasferimenti verso la propria abitazione e persino per fare acquisti personali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Autoblu, nuovo avviso al presidente dell’Ars: “Falsificati orari e spese delle missioni”